Horner: ‘Hamilton minder bekritiseerd door media bij incident dan Verstappen’

Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat Lewis Hamilton minder bekritiseerd wordt door de media bij een incident dan Max Verstappen. Horner zegt dat Alexander Albon ‘wreed’ beroofd werd van een podium en ‘misschien zelfs een overwinning’ door het incident met Hamilton: “Als zesvoudig wereldkampioen worden dit soort verkeerde inschattingen over het hoofd gezien.”

De thuisrace van Red Bull verliep desastreus: Verstappen moest al na elf ronden uitstappen vanwege technische problemen terwijl Albon een mogelijk podium misliep na een incident met Hamilton. “Ik zag Alex na afloop van de race bij het diner en je kon zien dat het resultaat hem pijn deed, maar op maandag sprak ik hem weer en hij was positief en keek al uit naar de race dit weekend”, schrijft Horner in een column voor Red Bull.

Lees ook: Verstappen: ‘Ook als het regent moet de auto 100% zijn’

“Alex werd wreed beroofd van een podium en misschien zelfs een overwinning”, vervolgt Horner. “We reden op een band waarmee we ongeveer 1,2 seconden per ronde sneller konden gaan dan waar Mercedes toe in staat was op dat moment van de race. Hij haalde Hamilton buitenom in en zat al voor hem midden in de bocht, maar door contact belandde Alex in de grindbak. Hij viel later in de race uit, maar het incident was voornamelijk frustrerend omdat dit onze thuisrace is en we een goede kans hadden op de hattrick”, aldus Horner.

Lees ook: Verstappen na nulscore: ‘Titel winnen is lastiger geworden, maar WK is nog niet voorbij’

Hamilton kreeg een tijdstraf van vijf seconden voor het incident en belandde daardoor buiten het podium. “Lewis werd bestraft, maar ik weet zeker dat als het andersom was geweest dat er meer kritiek zou zijn in de media, zoals Max heeft meegemaakt in het verleden”, vertelt Horner. “Maar als zesvoudig wereldkampioen worden dit soort verkeerde inschattingen over het hoofd gezien…”, aldus de Red Bull-teambaas.