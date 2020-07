Verstappen na nulscore: ‘Titel winnen is lastiger geworden, maar WK is nog niet voorbij’

Max Verstappen beseft dat de strijd om de titel na het openingsweekend al stuk moeilijker is geworden. Door zijn uitvalbeurt scoorde de Nederlander natuurlijk geen punten, iets wat dit verkorte seizoen extra kan doorwegen. “Het is nog niet voorbij, maar we moeten aankomend weekend wel veel punten pakken.”

In een seizoen waar het aantal races nog onzeker is, zal elke uitvalbeurt en bijhorende nulscore zware gevolgen hebben in de titelstrijd. Dat wordt voor de aanvang van het seizoen 2020 door verschillende coureurs en teams verkondigd. Max Verstappen, de grote uitdager van het Mercedes-duo in de strijd om de wereldtitel, maakte het tijdens het openingsweekend meteen mee. De Nederlander moest opgeven met mechanische problemen, terwijl Bottas 25 en Hamilton 12 punten scoorde.

“Het is natuurlijk jammer wat er zondag is gebeurd”, vertelt Verstappen in gesprek met Servus TV. “Zoiets kan gebeuren in het racen, maar met zo weinig races op de kalender is het altijd jammer als het gebeurt.” Volgens de Nederlander was een mooie lading punten zeker mogelijk. “Ik zat op een andere strategie. Achteraf gezien hadden we met alles wat er gebeurde een goede kans gehad. Het is niet anders, dit weekend staat er een nieuwe race op het programma.”

Wat denkt Verstappen van grote concurrent Mercedes? “Over één ronde is Mercedes nog altijd te snel. In de race reed ik op andere banden, toen was het al beter. Voor komend weekend moeten we echter nog wel wat tijd vinden”, stelt de Red Bull-coureur.

Verstappen wordt gevraagd hoezeer hij bezig is met het record van jongste wereldkampioen ooit? “Als het gebeurt, dan gebeurt het. Maar na het afgelopen weekend wordt het natuurlijk lastiger om dat te bereiken. Het is echter nog niet voorbij. We moeten komend weekend wel veel punten pakken”, beseft de Nederlander.

