Verstappen: ‘Hadden hier een podium moeten scoren’

Het had een gegarandeerde podiumplek moeten zijn maar een elektronisch gooide roet in het eten van een goede start voor Max Verstappen. In ronde 11 begon zijn Red Bull plots te haperen en moest Verstappen opgeven. “Ik verloor opeens snelheid”, zei de Nederlander naderhand.

What a crazy race, that unfortunately ended way too soon for us. Not the start of the season we anticipated… Better luck next week 🇦🇹 #AustrianGP pic.twitter.com/DzVAqqiaie — Max Verstappen (@Max33Verstappen) July 5, 2020

“Ik verloor opeens snelheid”, vertelt Verstappen via de officiële kanalen van de Formule 1. “Zo wil je niet starten.” De coureur van Red Bull reed op het moment van uitvallen op de tweede plek. Hij zag Valtteri Bottas, de latere winnaar, ruim voor hem rijden, maar Verstappen reed met een andere strategie.

“Ik zag dat Valtteri vrij snel was, maar ik reed mijn eigen wedstrijd. Het zou een eenvoudige podiumplek zijn geweest”, meent Verstappen. “Dat we zijn uitgevallen is het grootste probleem. We hadden hier een podium moeten scoren. Het is gewoon niet goed.”