Verstappen: ‘Ook als het regent moet de auto 100% zijn’

De weersvoorspelling voor het aanstaande weekend op de Red Bull Ring laat – vooral voor zaterdag – flink wat regen zien. Gunstig voor Max Verstappen en Red Bull, maar, zo waarschuwt de Nederlander: “Ook als het regent moet de auto 100% zijn.”

En dat was de auto afgelopen weekend, ook al op de Red Bull Ring, niet. In de kwalificatie gaf Verstappen meer dan een halve seconde toe op de Mercedessen op de eerste rij. “Dat gat moeten we zien te verkleinen”, stelt hij dan ook, al is hij positiever over de race pace: “Dan is ons tempo doorgaans beter, maar er is nog wel aardig wat werk te doen. De engineers werken daarom voluit.”

Wat in elk geval een punt van aandacht zal zijn, is de betrouwbaarheid. Verstappen was in Oostenrijk na twaalf ronden de eerste uitvaller. Een elektrisch probleem met de Honda-motor achterin zijn Red Bull bleek de oorzaak. Los daarvan werkt Red Bull ook nog om de RB16-bolide te verbeteren. “We hebben ook al wel wat ideeën en weten welke kant het op moet”, vertelt Verstappen.

Goede vergelijking

Wat daarbij mooi meegenomen is, is dat er dus voor het tweede weekend op rij op de Oostenrijkse Red Bull Ring wordt geracet. “Ik verheug me erop weer op dezelfde baan te racen en het is een goede gelegenheid om de auto beter te leren begrijpen. We kunnen wat afgelopen weekend niet perfect was, nu namelijk verbeteren. Afhankelijk van het weer kunnen we immers een directe vergelijking maken.”

“Hopelijk kunnen we het daardoor dit keer beter doen”, vervolgt de ambitieuze Red Bull-rijder. De voorspelde regen kan daar wellicht bij helpen. “Al weet niemand nog hoe goed ie is in de regen, want dit zijn nieuwe auto’s waarmee we nog niet in de regen hebben gereden. Ik vind het altijd leuk om in de regen te rijden, maar ook dan geldt wel dat de coureur en auto 100% moeten zijn om snel te zijn.”

