Preview: Haalt Hülkenberg na 177 races eindelijk dat langverwachte podium?

De Mercedessen staan ‘gewoon’ vooraan, maar de tweede race op Silverstone is door de spanning om de strategie en Pirelli-banden nog lang geen gelopen koers. Zeker niet met Max Verstappen op de tweede rij. En rijdt Nico Hülkenberg eindelijk zijn ongewilde record van meeste starts zonder podium uit de boeken?

177 starts staan er nog altijd achter Hülkenbergs naam. Nummer 178 had vorig weekend moeten volgen, als invaller voor Sergio Pérez. Door een technisch probleem kwam het er niet van, maar met Pérez die wederom positief testte voor corona, krijgt Hülkenberg dit weekend een herkansing. En dat is daarbij ook gelijk zijn beste en misschien wel laatste kans op een podium, vanaf de derde startplek.

De Duitser erkende het zelf al: een betere auto dan de omstreden Racing Point RP20 heeft hij nooit gehad. Hij startte bovendien pas twee keer verder vooraan… “Crazy hè, hoeveel er in een week kan veranderen?”, kan hij het zelf ook nog niet helemaal geloven. The Hulk laat de ‘podiumkoorts’ echter niet naar zijn hoofd stijgen. “Ik moet er niet te veel aan denken en gewoon een goede race rijden.”

Makkelijk wordt dat niet, weet hij, inmiddels acht maanden na zijn vooralsnog laatste start. “Het wordt een uitdaging. Ik heb al een tijd geen start meegemaakt, niet wiel-aan-wiel gevochten…” Hij gaat alles geven, zegt hij, maar verwacht van de ervaren kracht (immers: 177 starts) geen gekke dingen. Ook met een vierde of vijfde plek zou hij zichzelf immers mooi in de etalage zetten voor volgend jaar.

(tekst loopt door onder de foto)



Wat kan Verstappen?

Een strategisch steekspel en (bluf)poker met de banden zijn de belangrijkste ingrediënten voor een strijd vooraan die op voorhand een herhaling van die van vorige week lijkt te worden, maar behoorlijk anders kan uitpakken. Dat dankzij de zachtere banden dit weekend, hoge temperaturen én de beslissing van Verstappen en Red Bull om als enige op harde banden te kwalificeren.

Normaal zijn de Mercedessen buiten bereik, stelde Verstappen voor het weekend al en herhaalde hij zaterdag. Maar laat de Nederlander nou net als enige in de top tien op hards starten, terwijl de rest op mediums staat. Verstappen kan zo langer door in het begin, wat speelruimte geeft in het bandenpoker en kansen biedt bij bijvoorbeeld een safetycar, of misschien om een stop minder te maken…

“Een éénstopper is alsnog uitgesloten”, denkt Verstappen, maar wie weet of het anderzijds zijn kant op valt. “Normaal kunnen we niet met Mercedes vechten, maar als je een goede start maakt en er tussenin komt, wie weet?”, stelde Verstappen die vraag donderdag zelf. Tel erbij op dat hij zijn banden altijd goed managet, Red Bull wel een gokje kan wagen (en weinig te verliezen heeft) en inderdaad: wie weet?

Wordt Mercedes-strijd nog spannend?

‘Niet goed genoeg, niet perfect’. Daarmee deed Lewis Hamilton zaterdag zijn kwalificatierondje af, en maakte tussen neus en lippen door duidelijk: het lag aan hemzelf dat niet hij, maar teamgenoot Valtteri Bottas (die hij beleefd feliciteerde) van pole vertrekt. Met zeven eerdere poles en evenzoveel zeges, is Silverstone immers ‘zijn’ circuit. Dat bewees hij vorig weekend nog met, inderdaad, een zege van pole.

Bottas zat Hamilton een week geleden wel de hele race op de huid. Althans, tot zijn linker voorband plofte. Het kostte hem de tweede plek en achttien punten. Hoewel ook Hamilton linksvoor nog lek reed, streek hij op drie wielen alsnog 25 punten op en staat er nu dertig voor op Bottas. “Ik zag dat Valtteri zijn banden niet altijd managede”, deelde Hamilton daarbij nog een steekje uit.

Wel, counterde Bottas tegenover Autosport, hij had vooral pech gehad. En: “Lewis kwam er gewoon een beetje mee weg.” Na de kwalificatie haalde hij nog aan dat het ‘qua race pace wel goed zit’. De start, daar moet het verschil gemaakt worden volgens de Fin. Strategische variatie onderling lijkt, zeker na vorige week, uitgesloten. Echt venijnig is de strijd nog niet, maar deze lijkt wel wat scherper te worden.

En verder…

… stelde Alexander Albon wederom teleur in de kwalificatie: negende. Hij maakte een aangeslagen indruk, met de druk die ook steeds zwaarder op zijn schouders lijkt te wegen.

… dat laatste ook dankzij de topvorm van Alpha Tauri’s Pierre Gasly, zevende. “Ik doe mijn job, maar weet dat Helmut Marko (Red Bulls talentscout, red.) meekijkt”, kon hij een lachje niet onderdrukken.

… haalde Sebastian Vettel Q3 niet en erkende het ook niet meer te weten. ‘We hebben van alles geprobeerd, maar zitten vast.’ Het beloven weer 52 lange ronden te worden voor de Duitser.

… Ferrari-teamgenoot Charles Leclerc was slechts achtste. De Monegask haalde toch al wel twee keer het podium dit jaar. ‘Dit wordt echter een moeilijker race dan vorige week’, vreest hij.

… wie misschien wel kan verrassen, is Daniel Ricciardo. Vijfde op de grid, met Renault dat volgens hem echt een stap heeft gezet én dit jaar in de race vaak sterker is dan zaterdags.

… is het oppassen voor de ‘DRS-trein’, zoals Albon het noemde. Coureurs die achter elkaar allemaal DRS gebruiken, wat inhalen lastig maakt. ‘Vrije lucht vinden wordt dus cruciaal’ voor de strategie.

… lijkt de vraag niet of, maar hoeveel teams protesteren tegen Racing Points ‘roze Mercedes’. Een klinkend resultaat (podium Hülkenberg?) zal de discussie alleen maar verder aanwakkeren.

