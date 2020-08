Derde startplek was mogelijk volgens Verstappen: ‘Kwalificatie niet zo handig aangepakt’

Volgens Max Verstappen was de derde plek in de kwalificatie voor de 70th Anniversary GP mogelijk. Doordat de Nederlander in Q2 enkel een run deed op de harde band, hadden Verstappen en het team onvoldoende informatie over de afstelling van de vleugel. “Ik denk dat we in Q2 naar buiten hadden moeten rijden op de zachte banden.”



Verstappen reed tijdens de kwalificatie voor de 70th Anniversary GP slechts vier getimede ronden. “Op drie verschillende compounds dan nog, dat helpt ook niet”, reageert Verstappen in gesprek met enkele Nederlandstalige media waaronder FORMULE 1. Daardoor was de RB16 van Verstappen in de beslissende fase van de kwalificatie niet optimaal afgesteld. “Ik denk dat we in Q2 naar buiten hadden moeten rijden op zachte banden, dan hadden we kunnen vergelijken. Nu hadden we geen referentie voor wat we met de voorvleugel moesten doen in Q3.”

Verstappen waagde tijdens Q3 eerst een poging op de medium banden. “Toen we in Q3 op de softs naar buiten gingen, was het al van Q1 geleden dat we op de zachte band hadden gereden. Dat hebben we gewoon niet heel handig aangepakt”, blikt de Nederlander terug.

De derde startplek was dan ook mogelijk volgens Verstappen. “Ik denk dat er meer in zat. Ik verloor alleen al in bochten 6 en 7 (Brooklands en Luffield, red.) drie tienden tijdens mijn snelste rondje, dat is gewoon niet goed. Natuurlijk gingen we niet voor pole positie vechten, maar dan had ik gewoon derde gestaan. Dat is natuurlijk iets beter, want als je zoals nu vierde staat, heb je toch de indruk dat er wat meer in zat”, besluit de Limburger.

