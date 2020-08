Verstappen start achter Hülkenberg vanaf P4: ‘Hopelijk helpt dit hem aan een stoeltje’

Max Verstappen start de jubileumrace op Silverstone vanaf plek 4. Dat Valtteri Bottas en Lewis Hamilton voor de Nederlander kwalificeerden komt niet als een verrassing, dat Nico Hülkenberg zich tussen de zwarte Zilverpijlen en Verstappen wist te plaatsen wel. “Racing Point is al het hele weekend competitief.”

Max Verstappen start de twee race op Silverstone vanaf P4. De Nederlander lijkt niet ontevreden met de vierde startplek wanneer hij voor de camera van Sky Sports verschijnt. “Racing Point is al het hele weekend competitief”, reageert Verstappen. “Ik ben blij voor Nico. Hij hoort hoe dan ook in de Formule 1 thuis. Hopelijk geeft dit hem een stoeltje volgend jaar, wie weet.”

Ondanks zijn vierde startplek heeft Verstappen wel het strategisch voordeel van de harde banden. De Nederlander is de enige coureur in de top 10 die op het harde rubber start morgen. “We doen iets anders, dus hopelijk kunnen we er iets mee klaarspelen.”

De harde band, die minder grip biedt dan de softs of mediums, zou Verstappen bij de start problemen kunnen opleveren. “Ik hoop dat ik een propere start kan hebben, maar de hards van deze week zijn de mediums van vorige week, dus zo slecht kan het niet zijn.” En, zo is Verstappen eerlijk, de Nederlander kijkt vooral naar de auto’s voor zich. “Ik verwacht eigenlijk niet teveel problemen met auto’s achter me”, besluit de Limburger.

