Aangeslagen Albon na P9: ‘Mag hier niet blij mee zijn, ik weet dat er meer in me zit’

Aangeslagen. Zo staat Red Bull-coureur Alexander Albon, slechts negende in de kwalificatie op Silverstone, er na afloop bij. “Ik weet dat er meer in me zit.”

Maar dat haalde Albon, bijna een halve seconde trager dan zijn als vierde geklasseerde teamgenoot Max Verstappen, er dus niet uit, zo erkent hij ook zelf in gesprek met Ziggo Sport. Gevraagd of hij tevreden kan zijn met dit resultaat, draait hij er dan ook niet omheen. “Nee”, klinkt het zacht, en licht verslagen.

“Het ging niet zo goed als verwacht”, erkent Albon. “In Q1 en Q2 was de auto vrij goed”, zegt Albon, die daarin derde en zesde was. “Op het laatste setje was het daarna niet zo makkelijk. We moeten uitvogelen waarom”, weet Albon, die erkent dat hij natuurlijk naar Verstappens prestaties kijkt, maar zich vooral op zichzelf richt.

Ook wat dat betreft, kan hij echter niet tevreden zijn, zo geeft hij toe. “Ik weet dat er meer in me zit. Ik moet me echter beter thuis gaan voelen in de auto, er meer vertrouwen in te zien krijgen.”

