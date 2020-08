Pérez blij om weer terug te zijn: ‘Ik kan weer doen waar ik van hou’

Sergio Pérez is weer terug na twee gemiste races. De Mexicaan is blij om weer terug te zijn. “Ik kan weer doen waar ik van hou”, zegt Pérez.

Sergio Pérez miste de afgelopen twee races, nadat hij positief testte op het coronavirus. Hij is dan ook als een kind zo blij om terug te zijn. “Ik ben blij om van het virus af te zijn en weer bij mijn team te zijn”, zegt de Mexicaan op de persconferentie.

Pérez zegt dat hij niet heel erg ziek is geweest. “Ik had hoofdpijn en was op één of twee dagen best wel moe. Ik had geluk wat dat betreft. Ik kon mijn kamer helaas niet uit, maar probeerde wel fit te blijven”, zegt de Racing Point-coureur.

Hij verbleef in de tussentijd in Milton Keynes en kon zo de race zien. “Het was lang geleden dat ik een race op televisie had gezien. Het was erg saai om het vanaf de zijlijn te zien. Gelukkig was de tweede race vermakelijker dan de eerste”, aldus de Mexicaan.