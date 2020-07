Pérez maakt zich geen illusies: ‘Als ik een team had, zou ik mijn zoon er niet uitzetten’

Als Sebastian Vettel naar Racing Point komt, weet Sergio Pérez wel hoe laat het is: dan moet hij het veld ruimen, aangezien hij niet verwacht dat Lawrence Stroll zijn eigen zoon Lance uit het team zet.

“Ik denk dat de keuze wel duidelijk is, als iemand moet vertrekken”, vertelt Pérez in gesprek met Movistar, nu de geruchten toenemen dat Racing Point – dat per 2021 verdergaat als Aston Martin – wel eens het nieuwe thuis kan worden van viervoudig wereldkampioen Vettel, die weg moet bij Ferrari.

Hoewel zowel Lance Stroll als Pérez een doorlopend contract bij Racing Point heeft en teambaas Otmar Szafnauer heeft aangeven dat het ‘nooit onze intentie is contracten te verbreken’, heeft het team de mogelijke komst van Vettel niet categorisch willen uitsluiten.

Dat hij het kind van de rekening wordt als dat gebeurt, en niet het zoontje van de baas, is voor Pérez daarbij wel duidelijk. “Ik ben zelf vader en als ik een team zou hebben, zou ik mijn zoon er niet uitzetten”, trekt hij die vergelijking.

“Veel meer valt er eigenlijk niet over te zeggen. Er zingen veel geruchten rond. Wat echter niet is veranderd, is dat ik een contract met het team heb.” Volgens diezelfde geruchten zou Racing Point dat echter uiterlijk 31 juli kunnen opzeggen, en Pérez kunnen uitkopen indien het niet met hem door wil.

“In elk contract staan clausules”, wil Pérez nog wel kwijt, “en het is ook enigszins gerelateerd aan sponsoring.” Pérez wordt al jaren gesteund door het Mexicaanse Telmex, maar benadrukt dat er ‘hard gewerkt wordt’ om te zorgen dat zijn contract niet wordt verbroken. Hij is sinds de Vettel-geruchten rondzingen naar eigen zeggen overigens al wel benaderd door een ander team.