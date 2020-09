Seidl: ‘Kunstmatig Mercedes afremmen enige manier om races te verbeteren’

McLaren-teambaas Andreas Seidl denkt dat het kunstmatig langzamer maken van Mercedes de enige manier is om de races in 2021 te verbeteren.

Ross Brawn zei in zijn column dat de Formule 1 nadenkt over reversed grid. Seidl is het daar nu mee eens. Het is voor de teams wachten tot de nieuwe reglementen in 2022. Tot dan zijn de races alleen maar leuk volgens Seidl als er een uitzonderlijke situatie zich voordoet of als Mercedes afgeremd wordt.

“Mercedes heeft heel hard gewerkt om deze dominantie te bereiken. Ze verdienen het waar ze nu staan, alleen leidt het helaas tot saaie races. Een race zoals Monza is dan natuurlijk goed. Ik denk dat het de enige manier is om interessante races te creëren door Mercedes af te remmen of door bijvoorbeeld reversed grid te introduceren. Dat is de realiteit momenteel”, vertelt Andreas Seidl aan Motorsport-total.

De teambaas van McLaren is ervan overtuigd dat de kunstmatige dingen om het racen te verbeteren in 2022 niet meer nodig zijn. “Ik ben er vrij zeker van dat we met de nieuwe reglementen in 2022 dichter bij elkaar komen. Hopelijk krijgen we dan meer races zoals Monza of wordt het het nieuwe normaal”, aldus de Duitser.

