Overstuur: Verademing

In zijn column ‘Overstuur’ buigt Formule 1-romanticus en schrijver Koen Vergeer zich op voor hem typische wijze over wat hem tijdens, voor en na de raceweekends bezighoudt in de Formule 1. Vandaag is dat de race van afgelopen zondag op Monza, waar we het ‘over tientallen jaren nog over hebben’.

Jongens, wat een race… Twee jonge wolven die in de slotfase achter elkaar aan jakkeren om de zege op Monza. Dit was onversneden Formule 1-geschiedenis, die zich onder onze ogen schreef, het maakte niet uit wie er won.

Over deze race hebben we het over tientallen jaren nog, net als over die zege van Sebastian Vettel op Monza in 2008, of de overwinning van Gerhard Berger in 1988, of het mirakel van Peter Gethin uit 1971.

Geef toe dat jullie zondag ook klaar zaten voor een kort middagslaapje – een beetje snoozen in het Koninklijke Park van Monza. En dan: chaos. Met dank aan de Italiaanse verkeersregels. Want het stoplicht voor pitstraat blijkt op Monza ergens in het bos te staan. Aan de buitenkant van de bocht! Wat leer je tijdens je eerste rijles? Niet naar de buitenkant van de bocht kijken, want dan stuur je daar juist heen. (Zou Charles Leclerc dát gedaan hebben? Nee, nu even niet Ferrari plagen. Het is allemaal al erg genoeg zo.)

Blijkbaar ging er op de pitmuur ook geen zwaailicht branden. Ergens op pagina 4 van de timesheets stond te lezen dat de pitlane dicht ging, maar bij Mercedes hebben ze in de control room op de fabriek blijkbaar geen nerd om pagina 4 van de timesheets te monitoren. Hoe moet dat als ze straks nog maar met een derde van het budget mogen werken? Hoe dan ook, Lewis reed als een rat in de val. Ten seconds stop and go penalty.

Zuur natuurlijk dat Max er nu niet was om de scherven op te rapen. En omdat Bottas een echt Bottas-weekend had, reden er ineens allemaal andere coureurs aan de leiding! Wat een verademing! Kimi, Strollie, Gasly , Sainz, ik gunde het ze allemaal. Nou ja, Kimi ging het niet halen met zijn Ferrari-motor achterin en Strollie had tijdens de rode vlagfase “gratis” zijn banden kunnen wisselen (schaf die regel toch eens af, FIA!) dus een podium was al meer dan genoeg.

Een race die nog uren, nog dagenlang natintelt.

Bleven over: Gasly en Sainz. En daar scheurden ze over dat geweldige circuit. Voor de geheel opgeveerde Formule 1-wereld. Curva Grande, Lesmo, Ascari, Parabolica. Ik gunde het Gasly , die duidelijk de race van zijn leven reed, en ik gunde het McLaren, dat zo geweldig op de weg terug is.

History in the making. Wie had dat gedacht in een Formule 1-seizoen dat zo muurvast op slot zit? Een race die nog uren, nog dagenlang natintelt. Maar juist omdat dit soort spektakelstukken er ook in zitten, kijken we naar die wonderbaarlijke sport die Formule 1 heet.