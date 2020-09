Interview Carlos Sainz: ‘Toch liever Italiaanse pasta dan fish and chips’

Het zal er het hele jaar over gaan als Carlos Sainz in beeld komt, een interview geeft of waar dan ook wordt genoemd: de Spanjaard mag zich met ingang van 2021 Ferrari-coureur noemen. De droom van vrijwel iedere piloot, voor Sainz loon na hard werken en waar hij al zolang naar smacht. Al ligt alle aandacht nu nog op McLaren. “Ik ben nog niet met Ferrari bezig.”

Enigszins ongemakkelijk is het wel, als we op uitnodiging van McLaren in zeer klein comité digitaal aanschuiven voor ons interview met Sainz. De coureur uit Madrid zit er gewoon in McLaren-shirt, met bijbehorende papaya-pet op en naast de op-en-top Britse press officer van het team uit Woking. De spreekwoordelijke olifant in de kamer is echter rood, komt uit Maranello en luistert naar de naam Ferrari. “Het was voor mij ook een beetje een verrassing”, zegt Sainz over hoe hij afgelopen winter door Ferrari werd benaderd. Wat volgde waren vele zoom-meetings zoals dat ging tijdens de corona-lockdown.

Sainz seinde McLaren al vroeg in over de interesse vanuit Maranello. “Het is altijd compleet transparant geweest.” Van misgunnen of onvrede was geen moment sprake. “De monteurs en McLarens management hadden mooie woorden voor me. Ze zeiden dat ik een goede job heb gedaan en deze move verdien. Dat betekende veel voor mij. ” Dat motiveerde hem alleen maar meer om ‘McLaren in een goede positie achter te laten’. Getuige ook zijn uitstekende race afgelopen weekend in Monza.

“Ik heb namelijk zoveel waardering en support van dit team gekregen, en ze hebben hun best gedaan ook deze zware beslissing comfortabel te laten voelen.” Waar Sainz zich wel alvast op kan verheugen, is de Italiaanse keuken. “Met alle respect voor de Engelse culinaire beleving”, lacht hij, “is Italiaans toch meer mijn smaak. Pizza en pasta zijn twee van mijn favoriete maaltijden, na hamburgers althans”, bekent de zelfverklaard burgerexpert en liefhebber. “Ik eet ook de Engelse fish and chips met plezier, maar vind het niet erg me straks meer in het Italiaanse eten te verdiepen, haha.”

