Mercedes eert Ferrari: safetycar kleurt rood ter ere van duizendste F1-race Ferrari

De safetycar zal er dit weekend anders uit zien dan normaal. De Mercedes-AMG GT R, normaal gesproken zilver gekleurd, zal op Mugello rood kleuren ter ere van de duizendste Formule 1-race van Ferrari.

“De Toscaanse Grand Prix wordt de duizendste Formule 1-race van Ferrari en markeert de lange racetraditie van dit geweldige Italiaanse merk”, zegt Mercedes-teambaas Toto Wolff. “We zullen deze prestatie eren door de safetycar in Ferrari-rood te laten rijden, onze knipoog naar een racegeschiedenis die ons een paar van de beste momenten in de Formule 1 heeft gebracht. De mannen en vrouwen van Maranello hebben een trotse geschiedenis om te vieren en wij betuigen respect aan die vieringen”, aldus Wolff.

Special occasions require special outfits – that’s why we‘ve dressed our @MercedesAMG Safety Car in red to mark Scuderia Ferrari’s 1000th @F1 Grand Prix. 🏎 Congrats on the milestone! 🎈 pic.twitter.com/BxwMMZZuWE

— Mercedes-Benz (@MercedesBenz) September 10, 2020