Ferrari komt met aangepaste livery naar Mugello

Ferrari komt ter ere van hun 1000ste race in de Formule 1 met een aangepast kleurenschema naar Mugello.

Ter ere van de 1000ste race in de Formule 1 heeft Ferrari dit weekend dezelfde kleur rood als de 125 F1, waar Ferrari in 1950 mee debuteerde in de koningsklasse. Daarnaast zullen Charles Leclerc en Sebastian Vettel speciale overalls dragen.

Ferrari heeft ook een tipje van de sluier opgelicht over de festiviteiten die gepland staan voor dit weekend. Zo is er zaterdagavond een evenement in Florence en mag Mick Schumacher op zondag in de F2004 (de auto waar zijn vader zijn zevende wereldtitel in won, red.) plaatsnemen.

