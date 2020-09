Ricciardo genoot van Toscaanse GP: ‘Ik kom graag terug naar Mugello’

Daniel Ricciardo leek op Mugello even op weg naar zijn eerste podium voor Renault, maar uiteindelijk moest de Australiër Alex Albon voor zich dulden en tevreden zijn met P4. Dat het team teleurgesteld is met een vierde plek, toont volgens teambaas Abiteboul de vooruitgang die de Franse renstal heeft geboekt. “Een podium zou een geweldige beloning zijn geweest voor Daniel en het team, maar dat komt nog wel.”

Cyril Abiteboul zal Mugello met gemengde gevoelens verlaten. Teleurstelling omdat zijn team nipt het podium miste, opluchting dat hij daardoor voorlopig geen tattoo moet laten zetten na zijn weddenschap met Daniel Ricciardo. “Het beste aan vandaag is dat we teleurgesteld zijn met P4, het toont de vooruitgang die we als team hebben geboekt, zeker op een circuit waar we het niet verwachten. Daniel was briljant vandaag. Hij is al heel het weekend geweldig. Een podium zou een geweldige beloning zijn geweest voor hem en het team, maar dat komt nog wel”, vertelt Abiteboul aan Sky Sports.

“Ik lach wel, maar ik voel ook wat pijn, net zoals het hele team”, vult Ricciardo aan. “We hadden een geweldige race, de strategie was geweldig. We brachten onszelf in die positie”, doelt de Australiër op P3. “Als Albon me bij de herstart had ingehaald, dan was het zo. Maar we hadden P3 in handen, en vervolgens was hij gewoon sneller. Daar hadden we geen antwoord op. In de eerste twee stints leken we aan elkaar gewaagd, maar op de zachte band en met weinig brandstof kwam de Red Bull tot leven. In de laatste sector was hij sneller, en zodra hij DRS kreeg, was het snel gebeurd”, vat Ricciardo zijn race samen.

Voor de tweede keer in drie races finisht Ricciardo als vierde. Dat zorgt voor een morele boost. “Als je ziet hoe Daniel lacht en zich gedraagt in het team, dan zie je dat zijn vertrouwen toeneemt”, aldus Abiteboul. Ook Ricciardo voelt de situatie zo aan. “We hadden geen hoge verwachtingen op dit circuit, maar in de kwalificatie hadden we de snelheid voor P5 en ook in de race hadden we we een goede pace. Dat geeft vertrouwen voor de komende races.”

Of hij Mugello in de toekomst opnieuw op de kalender wil zien, wordt Ricciardo gevraagd. “100%! Het was zeker geen saaie race. Daar hadden we een beetje bang voor, maar we kregen het tegenovergestelde, dus ik kom graag terug naar Mugello”, besluit de goedlachse Australiër.

