Horner: ‘Met Max erbij was dit geen zondagswandeling geweest voor Mercedes’

Hoewel Max Verstappen al na twee bochten moest opgeven, had Red Bull-teambaas Christian Horner op Mugello toch reden om te vieren. Alex Albon scoorde, in zijn achttiende race voor het team, zijn eerste podium. Toch denkt Horner dat Red Bull Mercedes had kunnen bedreigen op de Toscaanse omloop. “Met Max erbij was dit niet zomaar een zondagswandeling geweest voor Mercedes.”

Terwijl Max Verstappen dit seizoen al zes keer naar het podium mocht, wachtte Alex Albon nog steeds op een eerste podium in zijn F1-carrière. In de knotsgekke race op Mugello wist Albon eindelijk in de top 3 te finishen. “Ik ben heel blij voor hem”, reageert Christian Horner voor de camera van Sky Sports.

Lees ook: Verstappens race al na twee bochten voorbij: ‘Dat krijg je met dit gezeik’

“De laatste weken rijdt Alex steeds beter. Het wilde maar niet lukken met de starts vandaag, daarom heeft hij er hard voor moeten werken, want hij moest al het inhalen op de baan doen. Hij is stilaan ‘mister buitenom'”, grapt de Red Bull-teambaas, die onder de indruk is van de inhaalacties van zijn coureur. “Het is indrukwekkend, hij weet de auto heel goed te plaatsen. Buitenom gaan bij Daniel (Ricciardo, red.), dat verdient complimenten.”

Na achttien races voor Red Bull wist Albon dus eindelijk zijn eerste podium te scoren. Zet dit de Thai op weg naar nog betere resultaten? “Hopelijk geeft dit hem een boost in zelfvertrouwen, hopelijk kan hij hierop verder bouwen”, zegt Horner. “Er komen upgrades aan, dus hopelijk ligt de auto hem dan beter.”

Ook de problemen en opgave van Max Verstappen komen natuurlijk ter sprake. “Het probleem op de grid had te maken met het achterlicht”, vertelt de Red Bull-teambaas. “Tijdens de formatieronde leek alles in orde, maar plots was er een elektronisch probleem. Max had een geweldige start, kwam zelfs naast Lewis, en dan ging het mis. Met Max in de race was dit niet zomaar een zondagswandeling geweest voor Mercedes”, besluit Horner.

Lees ook: Hamilton wint chaotische Toscaanse GP, Albon derde en Verstappen vroege uitvaller