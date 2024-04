Max Verstappen won vorig jaar op magistrale wijze de tweede GP van Miami. De Nederlander was de race vanaf de negende plaats begonnen, maar in de vijftiende ronde was hij al achter zijn teamgenoot Sergio Pérez opgerukt naar P2, om uiteindelijk de race te winnen. Bekijk hieronder de video samenvatting, gemaakt door Viaplay, van de GP van Miami 2023.

Bekijk hier de race samenvatting: