Christian Horner heeft gespannen naar de laatste rondjes van de Grand Prix van Emilia-Romagna zitten kijken – in de slotfase werd raceleider Max Verstappen uitgedaagd door Lando Norris. De Nederlander trok aan het langste eind, maar heel veel langer had het niet moeten duren. Horner vergelijkt de strijd van Verstappen en Norris met een titanisch boksgevecht: ‘Net als Tyson Fury!’

Waar Max Verstappen de eerste helft van de race controleerde, werd hij in de slotrondes achterna gezeten door de McLaren van Lando Norris. De Brit liep behoorlijk vlug in op zijn vriend van Red Bull, maar kwam een paar rondjes te kort om de aanval in te zetten. Teambaas Christian Horner was blij dat er zo hard werd gevochten op Imola.

De teambaas vergeleek de strijd met het boksgevecht tussen Oleksandr Usyk en Tyson Fury van 18 mei. “Norris en Verstappen, twee mannen die vechten op de top van hun kunnen”, reageerde hij enthousiast. “Het was als Tyson Fury in het gevecht van gisteravond, echt fantastisch!” Een bijzonder compliment, aangezien de Britse bokser zijn titel als wereldkampioen zwaargewicht na twaalf rondes moest inleveren.

Ongelofelijke race

Horner is vol ontzag voor de Nederlandse coureur. “De pole voor het record van Senna en dan nog die simrace”, vervolgde hij. “En dan ook nog die ongelofelijke race van vanmiddag!” Verstappen deed met zijn simrace-team mee aan de 24 uur van de Nürburgring – ook hier ging hij er met de overwinning vandoor.

“Echt fantastisch gedaan van Max”, concludeerde Horner. “Norris voerde echt de druk op aan het einde. Het was een beetje een dubieuze race, de eerste helft hadden we een voorsprong van zo’n 7 à 8 seconden. Daarna begon Lando ons echt te pakken.” Voor wie nog even wil nagenieten van de race: bekijk hier de samenvatting van de Grand Prix van Emilia-Romagna.

