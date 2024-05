De Grand Prix van Emilia-Romagna werd op spectaculaire wijze gewonnen door Max Verstappen – de slotfase in Imola zorgde voor veel spanning bij de Nederlandse fans. Voor de drievoudig wereldkampioen was het de tweede zege van het weekend. Alvorens hij op het asfalt won, was zijn simrace-team al oppermachtig in een virtuele vierentwintiguurs race op de Nürburgring.

De overwinning in Imola was geen gegeven voor Verstappen, die veel moeite had met zijn stint op de hardere compound. “Zodra ik wisselde naar de harde band begon ik te twijfelen of ik wel zou kunnen finishen”, reageerde hij opgelucht. “Het voelde alsof ik op ijs reed.” De McLaren van Lando Norris kwam ondertussen steeds dichterbij. Na een spannende race tegen de klok trok de Nederlander uiteindelijk tóch aan het langste eind.

“In die laatste tien rondjes moest ik echt overleven”, vervolgde Verstappen. “Gelukkig waren het er nét genoeg. Zodra hij een halve seconde per lap won, werd ik echt nerveus.” Na de moeizame sessies op vrijdag en zaterdag is de drievoudig wereldkampioen extra blij met dit resultaat. “Vergeleken met de vrije trainingen ben ik heel blij. Na de kwalificatie wist ik dat de auto veel beter zou zijn vandaag, maar ik had geen idee hoeveel beter.”

Dubbelzege

Voor Verstappen betekende de winst in Imola een dubbelzege. Zijn simrace-ploeg, Team Redline, stond zaterdag aan de start van een virtuele vierentwintiguurs race op de Nürburgring. Ook de Formule 1-coureur reed een aantal sessies mee, alvorens Team Redline naar de eerste plek reed. “Natuurlijk hebben we dat goed voorbereid”, zei hij over zijn deelname.

Voor Verstappen is het nu zaak om zo snel mogelijk bij te komen van Imola. “Ik ben gebroken”, zei hij lachend. Vooral het oneffen asfalt speelde parten. “Het was zo hobbelig, mijn rug is echt kapot. Misschien heb ik wat pijnstillers nodig.”

