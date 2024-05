Lando Norris legde Max Verstappen in de slotfase van de GP in Imola het vuur aan de schenen. Met een rap tempo reed de Brit zijn McLaren naar de staart van de Red Bul. Zijn Nederlandse rivaal wist de aanval af te slaan, maar moest absoluut vechten voor de overwinning. Formule 1-fans mogen hun handen dichtknijpen, volgens Norris wordt dit de tendens voor de rest van het seizoen.

Een teleurgestelde Lando Norris stond na afloop van de GP op Imola de camera’s van Formule 1 te woord. Het uitzinnige Italiaanse publiek kon in de laatste paar rondjes smullen van zijn gevecht met Max Verstappen. De Brit kwam echter tijd te kort om de drievoudig kampioen voorbij te steken.

“Het doet pijn om toe te geven, maar als ik nog twee rondes had gehad, dan had ik hem gepakt”, verzuchtte Norris. “De eerste helft van de race was gewoon moeizaam, Max (Verstappen, red.) was toen veel sneller.” Waar de Nederlander aanvankelijk naar een makkelijke overwinning leek te fietsen, kwam Norris in de slotfase gevaarlijk dichtbij. Uiteindelijk scheidde slechts 0.7 seconde de kampioenschapsleider van zijn uitdager van McLaren.

Goed nieuws voor Lando Norris, die weet dat Red Bull inmiddels geen dominante positie meer geniet. “Het is even wennen, maar we kunnen ons nu gewoon meten met Ferrari en Red Bull”, vervolgde hij. “Het wordt nu vechten voor de eerste of de tweede plek”, luidde Norris’ voorspelling. Volgende week reist de Formule 1 af naar Monaco voor de gelijknamige Grand Prix. De Brit kijkt uit naar een nieuwe kans om Verstappen uit te dagen. “Het is frusterend om te zeggen dat we niet hebben gewonnen, maar we moeten vooruit blijven kijken”, besloot hij.

Lando Norris kwam op Imola niet verder dan de tweede plaats (Getty Images)

