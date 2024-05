Max Verstappen leek onbedreigd op de overwinning af te koersen in Imola, maar het venijn zat in de staart tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. Lando Norris kwam vanaf de tweede positie met rasse schreden dichterbij en zat bij de finish op minder dan een seconde van de Red Bull-coureur. “Ik wilde voluit gaan, maar dat is lastig wanneer de banden niet meer werken.”

“Op de mediumband waren we vrij sterk, op de harde band hadden we meer problemen” zei Verstappen na afloop van de race. “Met name in de laatste 10 à 15 ronden had ik geen grip meer en ik gleed alle kanten op. Ik zag dat Lando dichterbij kwam. Je wilt dan voluit, maar dat is lastig wanneer de banden niet meer werken. Ik kon me daarom niet te veel foutjes permitteren. Gelukkig ging dat goed en ik ben dan ook erg blij dat we hebben gewonnen.”

Het weekend begon vrij lastig voor Red Bull en Verstappen had moeite om de wagen onder controle te krijgen. “We hebben veel aan de auto aangepast, maar hadden niet veel informatie bij aanvang van de race. Misschien dat het daarom wat lastiger voor ons was op de harde band. Maar als je kijkt hoe we dit weekend zijn begonnen en geëindigd, met een pole position en een overwinning, dan kunnen we alleen maar tevreden zijn.’