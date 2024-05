De Grand Prix van Emilia-Romagna zorgde op de valreep nog voor verrassingen. Waar de concurrentie zich in de openingsfase van de race gewillig gewonnen gaf, moest raceleider Max Verstappen het in de laatste rondjes toch nog opnemen tegen Lando Norris. De buitenlandse media lagen er niet wakker van, zij zagen hoe Verstappen uiteindelijk wéér naar de overwinning reed.

Het Franse L’Équipe bekent dat Max Verstappen oppermachtig is in vergelijking met zijn collega’s. “Hij vermoeit iedereen door alles te winnen, zelfs als zijn auto niet perfect is”, schrijft de krant. “Ook de laatste tien ronden, waarin Lando Norris deed alsof hij een slaapverwekkende race tot leven kon wekken, deden Verstappen nauwelijks iets. Evenmin als de vijf uur die hij zaterdagavond en zondagochtend in zijn simulator stak om met zijn simrace-team te racen.” De Nederlander zei zelf dat hij wel degelijk gebroken was na het extra lange weekend in Imola.

In Spanje waren ze – na de moeizame vrije trainingen voor Red Bull – verrast door de uitslag. “Max Verstappen had de volledige controle over zijn rivalen”, zag Marca. “Hij deed dat met een netheid die weinig werd verwacht vanwege de problematiek van vrijdag en zaterdag.” De krant zag wel hoe de dominantie van de RB20 begint af te brokkelen. “De superioriteit van zijn auto is niet meer hetzelfde, maar op een circuit als Imola had hij genoeg om een comfortabele overwinning te behalen.”

‘Allang geen raket meer’

De Italianen hadden ongetwijfeld meer verwacht van Ferrari – de rode renstal had voor het thuispubliek meer willen doen met hun langverwachte upgrade. La Gazzetta dello Sport legt zich neer bij een derde plek voor Charles Leclerc. “Altijd en alleen Max Verstappen”, opent de krant. “Hij is de meester, zelfs als zijn Red Bull allang geen raket meer is.” Ook het optreden van McLaren doet verbazen. “Voor Lando Norris kwam de bevestiging dat de vooruitzichten echt zijn veranderd.”

Al met al een ‘saaie’ race voor La Gazzetta. “Op een circuit waar inhalen bijna onmogelijk is, gebeurde er bijna niets”, concludeerde de krant. “Alle anderen zijn gewillige muisjes waar grote kat Max Verstappen mee speelt. Hij leidt altijd de dans.”

Tenslotte zagen ook de Engelsen hoe de Nederlandse coureur er wéér met de winst vandoor ging. De Daily Mail houdt zich vast aan de snelheid van Lando Norris en hoopt op meer gevechten in de aankomende races. “De Red Bull is in handen van een meastro, maar het gaat nu echt nog maar om fracties van seconden”, schrijven ze daar hoopvol. “De paniek in Verstappens stem was te horen over de radio.”

