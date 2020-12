Ferrari zag aankondiging Camilleri niet aankomen: ‘Was een enorme verrassing voor ons’

Afgelopen donderdagavond legde Ferrari-ceo Louis Camilleri zijn functie als ceo per direct neer. Dit nieuws is hard aangekomen bij het team van Ferrari, zo laat sportief directeur Laurent Mekies weten.

Louis Camilleri trad in 2018 aan als ceo van Ferrari, na het overlijden van Sergio Marchionne, en onder hem wilde Ferrari stabiliteit creëren, maar onlangs raakte de 65-jarige Egyptenaar besmet met het coronavirus en lag hij een tijdje in het ziekenhuis. Hij is herstellende, maar is toch afgetreden om ‘persoonlijke redenen’. Ook heeft hij zijn functie als bestuursvoorzitter bij Ferrari-sponsor Philip Morris neergelegd. Sportief directeur Laurent Mekies zag het vertrek van Camilleri niet aankomen.

“Het was echt een verrassing”, vertelt de Fransman aan Autosport. “Niemand wist ervan, maar dat gebeurt wel vaker bij dit soort dingen”, aldus Mekies, die het jammer vindt dat de 65-jarige Egyptenaar vertrekt.

“We kregen ontzettend veel steun van hem, maar ook van Piero Ferrari, onze president, John Elkann en Mattia natuurlijk. Zeker in dit moeilijke jaar heeft hij ons gesteund”, zegt de sportief directeur.

