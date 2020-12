Vettel hard over zijn tijd bij Ferrari: ‘Een mislukte periode’

Sebastian Vettel rijdt zondag voor het laatst in de kleuren van Ferrari, voordat hij de overstap maakt naar Aston Martin, het huidige Racing Point. De Duitser wilde bij Ferrari kampioen worden, maar is daar niet in geslaagd. “Het is een mislukte periode geweest bij Ferrari”, concludeert de viervoudig wereldkampioen.

Hij wilde net zoals zijn jeugdheld Michael Schumacher kampioen worden in het rood. In 2017 en 2018 kwam hij dichtbij, maar steeds trokken Mercedes en Lewis Hamilton aan het langste eind. Toch heeft Vettel de nodige successen gekend bij Ferrari. Zo is hij na Schumacher en Lauda de coureur met de meeste overwinningen, maar dat doet hem vrij weinig.

“We hebben gewoon gefaald”, erkent Vettel. “We wilden kampioen worden en dat zijn we niet geworden. Dat is een eerlijke reflectie”, zegt de toekomstig Aston Martin-coureur. “We moesten het opnemen tegen een heel sterk team en een hele goede coureur, maar wij wilden ze verslaan en daar zijn we niet in geslaagd”, concludeert hij.

Dat Vettel geen kampioen is geen worden bij Ferrari komt door meerdere factoren, beweert hij. “Ik maakte natuurlijk die fout in Hockenheim. Het was een klein foutje met grote gevolgen, maar er gebeurde nog veel meer. Sergio Marchionne (de Ferrari-president tussen 2014 en 2018) overleed, Maurizio Arrivabene vertrok en werd opgevolgd door Mattia Binotto, James Allison vertrok in 2016 wegens privéomstandigheden.”

“Terugkijkend zijn er veel dingen geweest die we beter hadden moeten doen, maar alles gebeurt met een reden. Het belangrijkste is dat je ervan leert”, besluit de vertrekkend Ferrari-coureur.

