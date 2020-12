Leclerc heeft spijt van gevecht met Verstappen: ‘Hij zou me toch gelijk weer passeren’

Charles Leclerc had in Bahrein een mooie kans op punten, maar vergaloppeerde zich in de openingsronde. Hij probeerde Verstappen eruit te remmen, maar raakte daarbij Pérez en schakelde daarmee zichzelf en Verstappen uit. Hij ziet een verbeterpuntje. “Ik moet mijn gevechten beter uitkiezen.”

Eerder dit seizoen was hij ook al betrokken bij een incident in de openingsronde in Oostenrijk tijdens de Grand Prix van Stiermarken, toen hij Sebastian Vettel raakte, in Rusland tikte hij Lance Stroll om en afgelopen weekend raakte hij Sergio Pérez. Voor het laatste incident kreeg hij ook een gridstraf opgelegd en daar is hij het wel mee eens.

“Ik gaf de wedstrijdleiding geen andere keuze”, zegt Leclerc tijdens de persconferentie. “Ze moesten me wel een penalty geven in de vorm van een gridstraf”, aldus de Monegask. “Soms gaat het gewoon niet goed, zoals afgelopen weekend en in Oostenrijk”, ziet de Ferrari-coureur.

Achteraf heeft hij ook spijt dat hij Verstappen wilde inhalen. “Max zou me toch gelijk weer passeren. Hij is zoveel sneller dan ons. Ik moet mijn gevechten beter kiezen”, concludeert Leclerc.

