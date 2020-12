Verstappen over zijn teamgenoot voor 2021: ‘Bespreken het uiteraard, maar ik beslis het niet’

Wie in 2021 zijn teamgenoot is, komt ‘natuurlijk ter sprake’ als Max Verstappen met Red Bull-kopstukken Helmut Marko en Christian Horner aan tafel zit, maar de Nederlander bemoeit zich er naar eigen zeggen verder niet veel mee. “Ik zie wel wat er gebeurt.”

Over de toekomst van Verstappens huidige teamgenoot Alexander Albon wordt volop gespeculeerd. De Britse Thai rijdt sinds medio 2019 naast Verstappen bij Red Bull, maar maakt geen al te beste indruk. Met nog één race te gaan in 2020 staat hij achtste in het WK met 93 punten, Verstappen is derde met een score van 189. In de kwalificatie staat het 16-0 voor Verstappen.

Als mogelijke opvolger van Albon wordt zowel Sergio Pérez als Nico Hülkenberg genoemd, en hoewel Verstappen erkent het best wel eens over de invulling van het zitje naast hem te hebben met Marko en Horner, benadrukt hij dat hij hier niet over beslist.

“Natuurlijk praten Marko en Horner met me, maar dat kan over van alles gaan”, vertelt Verstappen in gesprek met geselecteerde media, waaronder FORMULE 1 Magazine. “Ik heb een hele open relatie met ze. Dit komt dan natuurlijk ook ter sprake”, zegt hij over de teamgenootkwestie, “maar ik beslis het niet. Ik laat het aan hun over. Ik bemoei me er niet mee en zie wel wat er gebeurt.”

Verstappen kijkt los van de gebruikelijke briefings en het delen van data sowieso niet te veel naar de andere kant van de garage, zegt hij. “Ik heb altijd geleerd van mezelf uit te gaan en niet te veel naar mijn teamgenoot te kijken.” Ook niet wat betreft het mogelijk opsteken of dingen leren van een teamcollega. “Als je kopieert, ben je altijd langzamer, dus ik concentreer me op mezelf.”

Gevraagd of hij Albon eventueel zou missen als Red Bull in 2021 niet met hem verdergaat, wenst Verstappen niet te reageren. “Dat is niet aan de orde, dus daar wil ik het liever niet over hebben.”

