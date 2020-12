Perez: ‘Ik heb wel een bericht van Helmut Marko gehad’

Sergio Perez was natuurlijk de gevierde man afgelopen weekend in Bahrein. De Mexicaan pakte zijn eerste zege uit zijn carriére en wordt na zijn uitstekende tweede helft van het seizoen als topkandidaat gezien voor een stoeltje bij Red Bull. “We hebben zo lang gewacht dus een week meer of minder doet er ook niet toe.”

De zege in Bahrein vorige week zorgde voor een stortvloed aan berichten, ook van degene waar Perez het meest op zit te wachten: Helmut Marko. “Maar ik heb van iedereen felicitaties ontvangen, ook van Helmut. Dus dat was mooi om te krijgen. ” Het verhaal is bekend, Alexander Albon heeft niet weten te overtuigen dit jaar bij Red Bull. De teamleiding heeft hem tot en met de laatste race in Abu Dhabi de tijd gegeven om dat alsnog te doen. Sergio Perez is de wacht aangezegd bij Racing Point en is dus vrij om te gaan waar hij wil. Wat hem betreft is het Red Bull of een jaar tussenpauze.

“Zij zullen na het weekend een beslissing nemen. Ik weet niet wanneer dat zal zijn maar er is geen haast nu. Het is het einde van het jaar, we hebben al zo lang moeten wachten dus of het nou één, twee weken extra zal zijn, dat verandert niet zoveel”, aldus de Mexicaan vandaag die niet perse denkt dat zijn zege vorige week nog voor een enorme boost zal zorgen. “Ik geloof daar niet in, één race in de Formule 1 zal je leven niet veranderen. Ik heb de afgelopen tien jaar laten zien wat ik kan, weekend na weeekend, jaar na jaar. Dat is met voor- en tegenspoed gepaard gegaan maar ik heb altijd goed gepresteerd.”

2020 is voor Perez zeker een achtbaan gebleken. “Dit jaar is het echt op en neer gegaan. Ik heb twee races moeten missen omdat ik corona kreeg. Mijn motor ging kapot in Bahrein terwijl ik een podium zou scoren. Veel gemiste kansen maar ik sta wel vierde in het coureurskampioenschap. Dus het is een sterk jaar geweest, alle credit voor het team. Zij hebben mij een uitstekende auto gegeven” Het jaar is hoe dan ook geslaagd voor Perez die zich duidelijk niet druk maakt om hoe 2021 eruit zal zien.

“Ik heb er in ieder geval vrede mee. Ik heb geen controle over mijn toekomst momenteel, dat is lastig natuurlijk en daar zou iedereen mee worstelen. Maar het feit dat ik geen controle heb, dat ik heb gewonnen en dat ik het gevoel heb er het beste van te hebben gemaakt, dat helpt mij. Als ik een stoeltje krijg, is dat geweldig. Zo niet, dan kan ik altijd nog in 2022 terugkomen. De zege heeft veel rust gegeven maar ook de honger aangewakkerd. Ik wil meer in de sport. Als je de eerste zege binnen hebt gehaald, wil je er nog veel meer.’