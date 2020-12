Palmer: ‘Red Bull moet Albon inwisselen voor Pérez’

Wie de tweede coureur bij Red Bull gaat worden in 2021 is nog niet bekend, maar volgens ex-coureur en analist van de BBC, Joylon Palmer, is er maar één optie: Sergio Pérez.

De Mexicaan presteert op de toppen van zijn kunnen, ziet de oud Renault-coureur. “Red Bull kan hem, na de zege van afgelopen weekend, gewoon niet negeren. Pérez is een ondergewaardeerde coureur. Hij kan met een middenveldauto verrassen en podiums pakken en afgelopen zondag liet hij weer zijn ware klasse zien”, stelt Palmer, die minder te spreken is over Alexander Albon.

“Red Bull lijkt wel wanhopig te zijn. Zo graag willen ze Albon een contractverlenging geven, terwijl ze normaal gesproken hard en bot zijn tegen de coureurs. Daniil Kvyat werd teruggezet, nadat hij een race daarvoor op het podium stond en Pierre Gasly werd teruggezet na een moeizame eerste seizoenshelft, maar Albons zijn prestaties zijn net zo matig als de prestaties van Gasly in 2019. En wat doet Red Bull? Ze wachten op een goede prestatie van Albon zodat ze zijn contractverlenging kunnen rechtvaardigen”, zegt Palmer.

“Maar Red Bull kan zijn contractverlenging niet meer rechtvaardigen”, stelt Palmer. “Als je je niet voor Q3 weet te plaatsen en slechts zesde wordt in de race, dan kan dat gewoon niet meer. Als Red Bull volgend jaar voor het kampioenschap wil vechten, dan moeten ze Albon vervangen. Je kan Pérez niet blijven negeren”, besluit de Brit.

