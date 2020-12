Verstappen heeft geen zin in ‘bitch fight’ met Leclerc over startincident Sakhir

Max Verstappen heeft een streep gezet onder het incident met Charles Leclerc in de openingsronde van de Grand Prix van Sakhir van vorige week. “Ik heb geen zin in een bitch fight met hem.”

Verstappen werd in de openingsronde uitgeschakeld als gevolg van een overenthousiaste actie van Charles Leclerc, die binnendoor dook bij Sergio Pérez en de Mexicaan raakte. De twee vlogen van de baan, met Verstappen die ze probeerde te ontwijken en daarbij zelf ook buiten de baan kwam en vervolgens de muur in schoof. Zo was het einde verhaal voor de Nederlander.

Lees ook: Verstappen heeft duidelijke mening over inhaalpoging van Leclerc: ‘Gewoon dom’

De Red Bull-coureur noemde de actie van Leclerc daarna onnodig en ‘gewoon dom’. Zijn Ferrari-collega hield het er zelf bij dat hij de meeste blaam trof.

Wat Verstappen betreft is de kous daarmee ook af, in een verder gesprek met Leclerc – of er verder op in gaan – heeft hij geen zin. “Ik heb daar helemaal geen interesse in. Ik heb geen zin met hem in een bitch fight verwikkeld te raken. Ik wil gewoon een goede laatste race rijden hier en dan naar huis.”

Lees ook: Leclerc na crash met Pérez en Verstappen: ‘Als iemand de schuldige was, was ik het wel’