Leclerc na crash met Pérez: ‘Als iemand de schuldige was, dan was ik dat wel’

Charles Leclerc geeft toe dat als er een schuldige aangewezen zou moeten worden voor de crash in de openingsronde van de Grand Prix van Sakhir, ‘dan was ik dat wel’. De Monegask had verwacht dat Sergio Pérez niet naar de binnenkant zou komen, maar dat gebeurde dus wel met als gevolg dat de Mexicaan aan een inhaalrace moest beginnen, welke hij wonderbaarlijk won, en de uitvalbeurt van Max Verstappen.

Leclerc startte vanaf de vierde plaats na een uitstekende kwalificatie op het verkorte ‘buitenbaantje’ van het Bahrain International Circuit, maar na vier bochten kwam al een einde aan zijn race en die van Verstappen. De Monegask remde laat en tikte daarbij Pérez aan, waardoor Verstappen de Mexicaan moest ontwijken totdat er geen ruimte meer was en uiteindelijk met de Red Bull tegen de bandenstapels knalde. Leclerc trekt het boetekleed aan voor de crash, al noemt hij het incident ‘meer ongelukkig’.

Lees ook: Verstappen heeft duidelijke mening over inhaalpoging Leclerc: ‘Gewoon dom’

“Ik denk dat ik in de vijfde versnelling zat”, zo begint Leclerc zijn uitleg aan Sky Sports F1. “Ik reed zij-aan-zij, een beetje achter Max. Ik probeerde hem in te halen in bocht 4. Ik verwachtte dat Pérez, ik zag hem wel, aan de buitenkant zou zitten van Valtteri en daar zou blijven. Hij besloot uiteindelijk om terug te komen naar de binnenkant. Daar zat ik en het was te laat voor mij om af te remmen. Het is geen fout van Checo, ik geef hem niet de schuld. Als iemand de schuldige was, dan was ik dat wel. Het is meer ongelukkig dan een verwijt”, concludeert de Monegask.