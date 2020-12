Ferrari-teambaas Binotto ziek, slaat GP Abu Dhabi over

Ferrari-teambaas Mattia Binotto is ziek en slaat dus noodgedwongen de Grand Prix van Abu Dhabi over. De Italiaan heeft niet het coronavirus opgelopen maar voelt zich niet lekker en dus neemt Laurent Mekies, de sportief directeur van het team, het stokje weer over.

Binotto keerde vorige week weer terug in Bahrein voor de Sakhir Grand Prix nadat hij de eerste race in Bahrein en de Turkse Grand Prix oversloeg om zich in de fabriek in Maranello te focussen op de motorontwikkeling van het team. De teambaas zou in Bahrein ziek zijn geworden en is weer teruggevlogen naar Italië, meldt Motorsport.com.

Hij zou volgens bronnen bij Ferrari niet het coronavirus opgelopen hebben, maar last hebben van een griep. In zijn afwezigheid zal sportief directeur Laurent Mekies opnieuw de taken van de teambaas op zich nemen. Hij deed dat dus al in Turkije en bij de eerste race in Bahrein. Binotto zal de laatste race van Sebastian Vettel in het rood moeten missen: de Duitse viervoudig wereldkampioen maakt bij de Italiaanse renstal plaats voor Carlos Sainz, zelf maakt hij volgend jaar de overstap naar Aston Martin, het huidige Racing Point.

