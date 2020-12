Binotto: ‘Leclerc kan een leider worden zoals Schumacher dat was’

Mattia Binotto heeft in zijn tijd bij Ferrari met veel coureurs samengewerkt, waaronder Michael Schumacher, Fernando Alonso, Kimi Räikkönen en Felipe Massa. Nu werkt hij al twee jaar samen met Charles Leclerc en hij denkt dat de Monegask het team in de toekomst kan gaan leiden zoals Michael Schumacher dat deed in het verleden.

Toen Binotto aan het einde van 1995 in dienst trad bij Ferrari, maakte hij gelijk kennis met Michael Schumacher. De Duitser was bij Benetton twee keer kampioen geworden en maakte de overstap naar Ferrari, waar Binotto werkte als een motorengineer. In hem zag de Zwitser een geboren leider.

“Bij de eerste test in Estoril aan het einde van 1995 kwamen de engineers pas tegen 8:20 uur aan op het circuit, Michael was er toen al en hij zei gelijk: morgen zijn jullie ook om 8:00 uur aanwezig en we luisterden naar hem. Hij was een echte leider”, zegt Binotto in Beyond the Grid.

In Charles Leclerc ziet de Zwitser ook een leider, al moet de Monegask nog groeien in die rol. “Hij is nog niet zo ervaren, hij moet zich nog ontwikkelen als leider van het team. Het succes wat we hopelijk in de toekomst weer gaan hebben, hangt ook van hem af”, stelt de teambaas van Ferrari.

“Beide coureurs zijn enorm getalenteerd. Charles is snel en kan goed inhalen en verdedigen. Hij heeft de juiste mentaliteit: hij wil altijd winnen. Hij is nooit tevreden met P2 en dat gold ook voor Michael”, besluit de Zwitser.

