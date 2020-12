Binotto: ‘Marchionne eiste dat wij de grijze gebieden van het reglement moesten opzoeken’

Ferrari had vorig jaar de sterkste motor van het veld, maar werd op de vingers getikt door de FIA en heeft dit jaar de zwakste krachtbron. Volgens Mattia Binotto komt dat mede door Sergio Marchionne, die tussen 2014 en 2018 de president was van Ferrari. Hij eiste dat Ferrari de grijze gebieden van het reglement moest opzoeken.

“Je stond continu onder druk”, vertelt Binotto in de podcast Beyond the Grid. “Je moest altijd je telefoon erbij houden. Hij kon je een berichtje sturen en dan moest je binnen een halve minuut reageren want anders had je een slechte start van de dag. Het is lastig als je zo moet leven. Dag en nacht heb je je telefoon naast je. Maar aan de andere kant zorgt het er ook voor dat je altijd scherp bent”, aldus de teambaas van Ferrari.

Volgens Binotto heeft Marchionne een rol gespeeld in de motorperikelen van vorig jaar, toen Ferrari volgens de concurrentie valsspeelde. “Dat is inderdaad mogelijk”, erkent de Zwitser. “Maar het hoort ook bij de sport. Je probeert altijd de grijze gebieden van het reglement op te zoeken, iedereen doet dat, maar het is dan aan jou wat je ermee doet. Marchionne heeft niet alleen mij, maar iedereen binnen Ferrari onder druk gezet om de grijze gebieden van het reglement op te zoeken”, geeft hij toe.

De geboren Zwitser heeft veel opgestoken van 2019 en de motorsaga. “Veel mensen spraken erover, de reputatie van het team stond op het spel, ik leerde er veel van. Het heeft me zeker geholpen in mijn ontwikkeling als teambaas. Ik sta nu steviger in mijn schoenen”, stelt hij.

Het gevolg van de motorperikelen is dat Ferrari ver is teruggezakt in 2020. Het team heeft nog geen race gewonnen en staat slechts zesde in het constructeurskampioenschap. Binotto geeft toe dat dit door de motor komt. “De auto is te traag op de lange rechte stukken en dat komt doordat we te weinig vermogen hebben en we hebben teveel drag. Wij dachten namelijk dat we meer vermogen zouden hebben”, beweert de 51-jarige Zwitser. En ook heeft de coronacrisis bijgedragen aan het mindere jaar van Ferrari. “Door de lockdown en de bevriezing konden we de auto en motor niet verbeteren”, besluit Binotto.

