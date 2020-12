Ferrari-ceo Camilleri treedt per direct terug, Elkann nieuwe interim-ceo

Louis Camilleri is per direct afgetreden als ceo van sportwagenfabrikant Ferrari en met pensioen gegaan. Camilleri deed dat ‘om persoonlijke redenen’. Zijn functie bij Ferrari wordt tijdelijk waargenomen door John Elkann.

Elkann, een erfgenaam van de Agnelli-familie die FIAT heeft opgericht, was al bestuursvoorzitter van Ferrari en neemt nu dus op interim-basis het stokje over als ceo, tot een volwaardige vervanger is gevonden.

Het terugtreden van Camilleri komt als een verrassing. Camilleri trad in juli van 2018 aan als Ferrari-ceo, als vervanger van de overleden Sergio Marchionne, die tot kort voor zijn dood ceo was van zowel Ferrari als Fiat Chrysler Automobiles.

Camilleri was behalve ceo van Ferrari ook bestuursvoorzitter van sigarettenfabrikant (en Ferrari-sponsor) Philip Morris. Hij heeft ook die rol per direct neergelegd. Hoewel Camilleri de laatste tijd herstellende was van corona, zou dat niet de belangrijkste reden voor zijn terugtreden zijn.

Voor het Ferrari Formule 1-team komt het nieuws van Camilleri’s exit op een moment dat het ook zonder teambaas Mattia Binotto op locatie zit. Binotto is ziek – volgens Ferrari gaat het niet om corona – en is vanuit Abu Dhabi teruggegaan naar huis.

