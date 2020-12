Rondje buitenlandse media: ‘Overwinning Verstappen belooft wat voor 2021’ en ‘Een saai Abu Dhabi’

FORMULE 1 verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen met een blik op de buitenlandse media. Na de weinig enerverende laatste race van het seizoen hebben de internationale media vooral aandacht voor de dominante overwinning van Max Verstappen en de saaie race in Abu Dhabi.

Max Verstappen was niet te kloppen in Abu Dhabi, ziet de Franse krant L’Équipe. “Red Bull en Verstappen hadden alles wat nodig was om te winnen. Een goede start, perfecte strategie, goed bandenmanagement en vooral een goede racepace. Hij hoefde zich geen zorgen te maken over de Mercedessen van Valtteri Bottas en Lewis Hamilton. Op zaterdag was het verschil nog klein (slechts 25 duizendsten van een seconde), op zondag had hij meer marge. Dit belooft wat voor 2021”, aldus het Franse medium, die hem een score van 18 uit 20 geeft.

De Corriere della sera geeft hem zelfs een 10. “Deze keer had hij geen pech of last van zijn rivalen. Hij eindigt in de stand van het wereldkampioenschap slechts 9 punten achter Bottas, die in een dominante auto reed. Dat zegt alles over Verstappen en Bottas.”

Voor de Daily Mail is Lewis Hamilton de coureur van het seizoen, maar ziet de toekomst van de sport er goed uit met George Russell en Max Verstappen. “We weten al een tijdje wat Verstappen kan en dat liet hij afgelopen zondag ook weer zien en George Russell maakte indruk in Bahrein, toen hij Lewis Hamilton verving”, schrijft de Daily Mail.

Ook hebben de internationale media aandacht voor de saaie wedstrijd in Abu Dhabi. “Degenen die hoopten op een grote finale zijn vast en zeker teleurgesteld. Sommige mensen vielen ongetwijfeld in slaap tijdens de race. Dit seizoen zijn vaak verwend met prachtige races, maar Abu Dhabi stelde weer is teleur. Het circuit is duidelijk niet bevorderlijk voor spannende races, zo bevestigde het zondag nog maar eens”, oordeelt L’Équipe. Marca sluit zich hierbij aan. “Een pittoresk circuit zonder enige emotie. Je kan gewoon bijna niet inhalen”, stelt de Spaanse krant.

Tot slot zijn de internationale media lovend over de Formule 1 en Liberty Media over het feit dat er zeventien races georganiseerd zijn in dit door corona geplaagde jaar. “Een heel kampioenschap met zeventien races op twee continenten. Geweldig gedaan”, steekt Marca de loftrompet af.

“In maart onderschatte de Formule1 COVID-19 nog, maar ze losten het goed op. Ze hebben bijna een ‘normaal’ kampioenschap weten te organiseren met een aantal leuke races”, schrijft Corriere della sera.

