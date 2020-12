Verstappen geniet van zege vanaf pole: ‘Als je vooraan start, is je leven wat makkelijker’

Max Verstappen heeft zijn enige poleposition van het jaar op indrukwekkende wijze verzilverd. De Red Bull-coureur reed na een goede start de hele race aan de leiding en genoot van zijn rit naar de zege.

“Gisteren was al heel vermakelijk, en vandaag begon ook goed met een goede start”, verhaalt Verstappen, die aanhaalt dat van pole starten – hij deed dat in Abu Dhabi pas voor zijn derde keer ooit in de Formule 1- uiteraard geen kwaad kan: “Als je vooraan start, kun je het tempo wat meer bepalen en is je leven een stukje makkelijker.”

Het grootste aandachtspunt, vertelt Verstappen, was het onder controle houden van de bandenslijtage. “Daar kijk je natuurlijk naar, maar de balans was heel goed, wat het een leuke race maakte. We hebben eigenlijk alles goed gedaan vandaag”, concludeert hij, ook verwijzend naar zijn voorsprong van vijftien tellen op nummer twee Valtteri Bottas. “Het was een hele sterke race voor het hele team.”

Verstappen liet de donuts na afloop links liggen, maar nam zich wel voor er eens goed van te genieten op het podium. “En dan ga ik ervan genieten dat ik daarna naar huis mag”, besluit hij na een zwaar seizoen. Verstappen sluit dat overigens als derde in het WK af, met 214 punten. Vice-kampioen Bottas eindigt op een totaal van 223, wereldkampioen Lewis Hamilton heeft dit jaar 347 punten verzameld.

