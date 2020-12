Tweede Red Bull-stoeltje vergeven: Sergio Pérez vergezelt Max Verstappen

De kogel is volgens De Telegraaf door de kerk: Sergio Pérez komt naar Red Bull om volgend jaar naast Max Verstappen te rijden. De Mexicaan kende met een vierde plek in het rijdersklassement een uitstekend seizoen, won zijn eerste race en werd door het ondermaatse presteren van Alex Albon al veelvuldig genoemd als diens plaatsvervanger.

Pérez kende een veelbewogen 2020, hij werd getroffen door corona en moest de twee races in Silverstone aan zich voorbij laten gaan. In Mugello hoorde hij door een muur van zijn hotelkamer hoe Racing Point-eigenaar Lawrence Stroll de contracten voor Sebastian Vettel in orde aan het maken was, dat betekende voor de Mexicaan einde oefening.

Maar hij zat niet bij de pakken neer, sinds Mugello reed Pérez in de races die hij finishte achtervolgens naar plek 5-4-4-7-6-2 en een overwinning in de GP van Sakhir. Bij alle races die hij dit seizoen uitreed, eindigde hij in de punten. Met deze uitstekende resultaten verdiende hij uiteindelijk zijn zitje bij Red Bull en zijn Alex Albon en Nico Hülkenberg dus definitief afgevallen.

Het team zet alles op alles om Max Verstappen te helpen alsnog wereldkampioen te worden. Daarvoor is een sterke teamgenoot nodig die zich regelmatig met de Nederlander kan meten en ook van steun kan voorzien. Pierre Gasly slaagde daar vorig jaar niet in en werd halverwege 2019 vervangen door Alex Albon.

‘Niet makkelijk naast Max’

In 2020 ging het met Albon echter niet veel beter, hij wist in Mugello en Bahrein dan wel het podium te halen maar zijn seizoen typeerde zich vooral door gemist kansen. Het onderlinge kwalificatieduel ging zelfs met 17-0 verloren, zijn zevende plek steek schril af bij de derde van Verstappen. Waar de Nederlander de podiumplekken aaneenreeg, zakte Albon steeds verder weg. Zijn resultaten in Bahrein en Abu Dhabi (vierde) zorgden er ternauwernood voor dat hij nog van de negende naar de zevende plek in de eindstand steeg.

Maar waar Pierre Gasly na een slechte serie al openlijk werd bekritiseerd door de Red Bull-leiding kon Albon altijd rekenen op de steun van Christian Horner en Helmut Marko. Iedere misstap werd gespind en elk lichtpunt werd aangegrepen door de teambonzen om Albons moraal omhoog te praten. “Het is geen gemakkelijke opdracht, in een team naast Max Verstappen rijden”, erkende ook Horner. Aan dat krediet is dan toch een einde gekomen. Alex Albon moet een seizoen aan de zijlijn zitten nu bij Alpha Tauri ook de stoeltjes verdeeld zijn.