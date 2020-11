Video: De keiharde crash van Alex Albon tijdens VT2

Alex Albon heeft op vrijdag in Bahrein opnieuw geen goede beurt gemaakt. Tijdens de tweede vrije training op het Bahrain International Circuit verloor de Thai de controle over zijn RB16 bij het uitkomen van de laatste bocht. Hij probeerde zijn auto nog te redden met een correctie maar dat had een ouderwetse tankslapper tot gevolg: Albon belandde keihard in de bandenstapels. Bekijk de crash hier:

