VT2: Albon bewijst zichzelf slechte dienst met crash, Hamilton snelst voor Verstappen

Wereldkampioen Lewis Hamilton heeft ook de tweede trainingssessie als snelste afgesloten, hij hield Max Verstappen en teamgenoot Valtteri Bottas op drie tienden. Het gesprek van de dag was de crash van Alex Albon halverwege de sessie, een klapper die bijna niet op een slechter moment kon komen dan vandaag.

De eerste helft van de sessie was weinig onderhoudend. Druk was het wel, de tweede vrije training in Bahrein is eigenlijk de enige echt nuttige vrije sessie van het weekend. De omstandigheden zijn hetzelfde als tijdens de kwalificatie en de race en dus wordt de anderhalf uur baantijd volgestopt met trainingsprogramma’s.

Deze werkzaamheden werden echter onderbroken door een flinke klapper van Alex Albon. De Britse Thai verloor zijn Red Bull bij het uitkomen van de laatste bocht voor start/finish. Hij probeerde zijn auto nog te redden met een correctie maar dat had een ouderwetse tankslapper tot gevolg: Albon belandde hard in de bandenstapels. Een uiterst pijnlijk moment voor hem, Albon moet de Red Bull-top zien te overtuigen tijdens deze triple header in de woestijn. De aanblik van een zwaar beschadigde RB16 zal hem daar niet bij helpen.

De rest van het veld verloor nog meer kostbare baantijd. Net toen de auto’s de baan weer opkwamen, werd er een hond op het circuit gesignaleerd. Het duurde nog eens 5 minuten voordat men er zeker van was dat het veilig was om verder te gaan. Op dat moment stond Max Verstappen al een tijdje bovenaan als tijdsnelste met een minimale voorsprong op Valtteri Bottas.

De twee, die hun tijden hadden neergezet op mediums, werden nog voorbijgestoken door de kersverse wereldkampioen Lewis Hamilton. De Brit pakte met een 1.28.971 dik drie tienden op Verstappen en Bottas, daarbij moet wel worden aangetekend dat Hamilton dit deed op het zachtste compound banden. Achter de top 3 maakten Perez, Ricciardo, Gasly, Norris, Stroll, Kvyat en pechvogel Albon de top 10 compleet.

