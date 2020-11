VT1: Hamilton snel en productief in Bahrein, Verstappen zesde

Lewis Hamilton heeft de eerste vrije training in Bahrein als snelste afgesloten. De kersverse wereldkampioen was bijna een halve seconde sneller dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Sergio Perez, die in 2014 in het podium stond in Bahrein, completeerde de top drie. Max Verstappen sloot de training af als zesde na een spectaculaire spin in de laatste bocht.

2020 is in meerdere opzichten een bizar jaar en dat zagen we vanochtend ook weer. Tijdens de Formule 2-training regende het al licht in de woestijn in Bahrein en ook tijdens de Formule 1 vrije training bleef het niet droog. Vaak keken de engineers en de strategen naar buiten en naar de radar. De hele training dreigde het, er vielen wat druppels en uiteindelijk begon het licht te regenen, maar door de hoge temperaturen verdampte de regen gelijk en konden de coureurs gewoon doorgaan met het normale programma.

Lees ook: Deadline Red Bull verschoven: ‘Begin december duidelijkheid over de motor voor 2022’

Het was, ondanks dat deze training niet echt representatief is voor de rest van het weekend, een drukke training, met een paar flinke momenten. Zo spinde Leclerc van de baan in bocht twee, spinde Verstappen in de laatste bocht, maar wist hij zijn auto mooi op te vangen en kon hij gelijk zijn weg vervolgen. De banden hadden het wel gehad na dat moment. “Mooi, ik zie dat de banden vlakke kanten hebben”, meldde de Nederlander aan zijn team.

Romain Grosjean had een wat groter moment eerder in de training. De Haas-coureur verloor in bocht zeven de controle over het stuur, gleed de grindbak in, maar kon gewoon verder. Zijn banden waren er wel compleet aan en dus moest de Fransman rustig terug rijden naar de pitstraat.

Lees ook: Verstappen wil nasmaak Turkije wegspoelen met champagne in Bahrein