Verstappen wil nasmaak Turkije wegspoelen met champagne in Bahrein

Nog drie races te gaan en het beste ervan maken, dat is hoe Max Verstappen denkt over het komende weekend in Bahrein en de resterende twee races daarna. “Dan zien we wel waar we eindigen, of dat tweede of derde in het kampioenschap zal zijn. Dat maakt ook niet zoveel uit.”

Duidelijk is wel dat Verstappen de bittere nasmaak van de Turkse Grand Prix wil wegspoelen met champagne in Bahrein. Een circuit waar hij nog niet op het podium heeft gestaan. “Dat zou weleens leuk kunnen zijn, ja. Ik kom hier graag, het is nu ook lekker weer dus ik ga proberen er een mooi weekend van te maken.” Zoals gezegd, de teleurstellende zondag in Istanbul wil hij snel vergeten.

“Ik keek ernaar uit om in Turkije te gaan rijden. Het was leuk om er te zijn, het resultaat was niet zo lovely. Het asfalt was een ramp. Je kan altijd wat leren, maar het was een dag waarop alles misging, met de spin en de banden, maar soms is het zo”, aldus Verstappen. “Er was maar één echte racelijn, je kon nauwelijks inhalen, nauwelijks vechten en de baan droogde ook niet op zodat we naar slicks konden switchen.”

Het is inmiddels alweer twee weken geleden en de Nederlander kan het ook weer relativeren. “Soms gebeurt het dat niets werkt, het ging goed het hele weekend maar dit resultaat op zondag was niet gewenst uiteraard. Het was een vervelende dag.”