Hulkenberg happig: ‘Ik ben wel “heiß” op stoeltje bij Red Bull’

De discussiestorm rondom de toekomst van Alex Albon is wat gaan liggen, hij heeft tot en met de race in Abu Dhabi om zich te bewijzen. Maar mocht de Red Bull-coureur in Bahrein een misstap begaan, dan zal de naam van Nico Hülkenberg weer veelvuldig vallen. En de Duitser is zelf uiteraard het meest enthousiast over een mogelijk stoeltje bij een topteam.

Hij is ervaren, heeft zich bewezen wat betreft pure snelheid en het is ook geen geheim dat Hülkenberg goed kan op schieten met Max Verstappen. Het kamp van de Nederlander heeft zelf ook door laten schemeren dat Hulk een prima teamgenoot zou kunnen zijn. In gesprek met F1 Insider geeft de Duitser toe dan ook erg happig te zijn op het plekje bij Red Bull.

Lees ook: Of Red Bull of helemaal niets voor Perez in 2021: ‘Ga niet ergens anders rijden’

‘Verstappen wie?’

“Ik had niet verwacht om ooit nog in aanmerking te komen voor een stoeltje bij een topteam, ik zou blij zijn als het alsnog gebeurt, ik ben er heiß voor . Ik was ooit eens dichtbij een deal met een topteam (Ferrari, red.). Het zou mooi zijn als ik nu een kans zou krijgen in de herfst van mijn carrière”, vertelt Hülkenberg die niet bang is voor een beetje concurrentie binnen het team.

“Verstappen? Ik heb wel van ‘m gehoord, ja”, grapt hij. “We kunnen goed met elkaar overweg. Hij is meer dan een supertalent, een powerhouse. Maar dat is niet iets waar ik me nu zorgen over maak, dat is nog te ver in de toekomst.” Hülkenberg zegt de Red Bull-organisatie goed te kennen. “We zijn elkaar vaak tegen gekomen maar het is er nooit van gekomen. Ik heb tegen vele juniors van Red Bull gereden in het verleden, ook in de F1.”

De Duitser is niet agressief in zijn banenjacht bij de Oostenrijkse formatie. “Ik ga er niet langs met mijn cv onder de arm, nee. Zo werkt het niet, zij hebben mijn resultaten en zijn voldoende op de hoogte van mijn kunnen.”

Lees ook: Hülkenberg wacht af, maar ‘duurt nog wel een poosje voordat er duidelijkheid is’