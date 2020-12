Hoe Helmut Marko besliste over Red Bull-zitje naast Max Verstappen: ‘Perez vroeg het zelf’

De stoeltjes bij de topteams waren min of meer vergeven en dus konden Helmut Marko, Christian Horner en Red Bull tijdens de tweede seizoenshelft rustig aankijken wie er voor 2021 het meeste aanspraak zou maken op de plek naast Max Verstappen. “Sergio Perez en Nico Hülkenberg namen in de herfst al contact op”, onthult Marko in gesprek met Motorsport-Total.

Het was in de week van de Grand Prix in Mugello toen Sergio Perez hoorde van zijn aanstaande exit bij Racing Point. In eerste instantie toen hij naar eigen zeggen op zijn hotelkamer door een muur kon horen hoe teameigenaar Lawrence Stroll de puntjes op de i zette aangaande het contract van Sebastian Vettel. De komst van de Duitser werd naar buiten gebracht en dat betekende dat Sergio Perez plots zonder stoeltje zat voor 2021.

In een interview met het Duitse Motorsport-Total geeft Helmut Marko een inkijkje in hoe de transfer tot stand kwam. “We zaten in de comfortabele positie dat zowel Perez als Nico Hülkenberg geen alternatieven hadden die in de buurt kwamen van een Red Bull-zitje. Daardoor konden we zeggen dat we aan het eind van het seizoen zouden beslissen. Ze vroegen het ons allebei. Rond de Italiaanse races (Monza en Mugello, red.) werd het contact intensiever.” Op dat moment broeide de discussie rondom de positie van Alex Albon, de Britse Thai kon niet overtuigen maar leek in Mugello met zijn eerste podiumplek de ban te hebben gebroken.

Lees ook: Marko spreekt Horner tegen: ‘Hülkenberg was een serieuze kandidaat’

Marko: “Als hij continu zulke resultaten had geleverd, was de discussie nooit ontstaan. In Mugello dachten we een kentering te zien maar de race daarna in Sotsji (Albon eindigde als tiende, red.) was het weer slecht.” Ondertussen was Sergio Perez aan een ijzersterke serie bezig, deze begon min of meer met datzelfde weekend in Mugello. Sinds de Grand Prix van Toscane eindigde hij als 5e-4e-4e-7e-6e-uitgevallen maar liggend op 3e plaats-1e en nog een uitvalbeurt in Abu Dhabi.

Lees ook: Hill: ‘Red Bull moet goed naar Pérez luisteren, want Verstappen is ook snel in een slechte auto’

“Voor Perez sprak die ongelooflijke vormcurve in zijn voordeel. Dit was absoluut zijn beste seizoen in de Formule 1.”, oordeelt Marko. “Dat is één ding. Het andere is: in de race die hij won, kwam George Russell in de Mercedes ondanks dat hij op veel betere banden reed, niet snel dichterbij. Het inschatten van het juiste tempo en je tegenstander van je afhouden zonder de banden te overbelasten, hij heeft in een paar races laten zien dat heel goed te kunnen managen.”

En toegegeven, die kennis van de Mercedes-motoren zag Marko ook wel zitten. “Hij weet veel van de rij-eigenschappen en dat soort dingen. Hülkenberg zat hiervoor bij Renault, de drie races bij Racing Point (als vervanger van Perez, red.) heeft hij zich niet heel erg kunnen verdiepen in de motor. Hij was vooral druk met aanpassen aan de auto.”

Lees ook: Sergio Pérez neemt waardevolle kennis over Mercedes-krachtbron mee naar Red Bull

De Duitser, mede wegens goede beheersing van het Nederlands nog altijd enorm populair in Nederland, kan goed opschieten met Red Bull-kopman Max Verstappen, een aspect dat volgens velen in zijn voordeel zou spreken. Bovendien sprak het kamp Verstappen meerdere keren zijn voorkeur uit voor Hülkenberg. “Maar dat was niet het thema”, antwoordt Marko in het gesprek met Motorsport-Total op de vraag of Hülkenberg goed zou klikken met Verstappen en Red Bull. “Het ging ons er om wat het beste voor het team zou zijn.”

En dus hoorde Hülkenberg kort voor de bekendmaking van Perez’ transfer dat hij het niet zou worden. “Ik heb hem tien minuten voor de aankondiging gebeld, ja. Ik heb gezegd dat het helaas niet zou werken.”

Lees ook: Vader Jos wil ook sterkere teamgenoot voor Max Verstappen en heeft ook wel een voorkeur