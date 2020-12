Hill: ‘Red Bull moet goed naar Pérez luisteren, want Verstappen is ook snel in een slechte auto’

Red Bull moet volgend jaar goed naar de feedback van Sergio Pérez luisteren, want Max Verstappen is zo getalenteerd dat hij misschien wel om de problemen heen rijdt. Dat stelt oud-wereldkampioen Damon Hill.

Dat verklaart Hill in de In the Pink-podcast van Sky Sports Natalie Pinkham, waarbij hij uiteraard niet bedoelt dat Red Bull niet naar Verstappen moet luisteren, maar zijn voordeel moet doen met de opmerkingen van de ervaren Pérez (‘hij is meer ervaren dan Verstappen’). Ook indien Pérez zoals veel mensen verwachten minder snel is dan Verstappen, kan zijn feedback een waardevol perspectief bieden.

“Soms als je als team een zeer getalenteerde coureur hebt”, doelt Hill op een rijder van het kaliber van Verstappen, “kun je je ergens op blindstaren omdat die coureur zegt dat iets aan de auto hem goed bevalt of goed voor hem werkt, maar hij kan het dan alsnog mis hebben”, waarschuwt Hill.

“Sommige coureurs hebben van nature namelijk zoveel talent dat ze in elke auto snel zijn, ongeacht hoe slecht die is. Maar dat betekent nog niet dat je de goede kant opgaat met de ontwikkeling van je auto.” Dat laatste is daarbij, zo weet Hill, ‘echt wel een zorg’ voor een team.

Ook om die reden, benadrukt de Brit, ‘moet Red Bull goed naar Pérez luisteren’. De wereldkampioen van 1996 is er daarbij van overtuigd dat de Mexicaan zich in die zin meer zal laten horen dan voorganger Alexander Albon.

“Het is moeilijk Max’ teamgenoot te zijn bij Red Bull, maar Sergio is meer volwassen en heeft meer ervaring (dan Albon, red.). Ik denk dat hij dus zeker zal zien wat bij Red Bull in het team gebeurt. Als jonge coureur die van Red Bull afhankelijk is, is het lastig je dan te laten horen. Maar Sergio is dat dus niet en kan zich zodoende veel sterker opstellen in het team.”

