Mateschitz: ‘Sponsoren Pérez en Albon speelden geen rol in beslissing Red Bull’

De beslissing om Alexander Albon bij Red Bull te vervangen door Sergio Pérez is volgens Red Bull-eigenaar Dietrich Mateschitz puur op prestaties gebaseerd. Red Bulls Thaise aandeelhouders hebben zich daarbij ook niet hard gemaakt voor Albon, zegt hij.

Mateschitz heeft zelf een minderheidsbelang van 49% in Red Bull, terwijl het meerderheidsbelang van 51% in Thaise handen is, van de Yoovidhya-familie. In gesprek met SpeedWeek stelt Mateschitz echter dat de Thaise aandeelhouders zich niet voor de onder de Thaise vlag rijdende Albon hebben uitgesproken. “Dat hebben ze nog nooit gedaan. Dat was iets dat door sommige mensen was bedacht.”

Dat Red Bull voor 51% in Thaise handen is, heeft Albons zitje ook niet kunnen redden. Pérez rijdt volgend jaar immers naast Max Verstappen, met Albon die plaatsneemt op de reservebank. “We moeten in 2021 twee sterke coureurs hebben en Pérez is als je naar zijn performance kijkt één van de beste coureurs, die bovendien een kans in een goede auto zoals de onze verdient”, legt Mateschitz uit.

“Ons doel was simpelweg de best mogelijke coureur in onze tweede auto te zetten. En als je dan puur naar de performance kijkt, wie pakt er dan meer punten?”, zo maakt hij duidelijk dat Pérez volgens hem het antwoord op die vraag is.

Dat Pérez de nodige sponsormiljoenen meebrengt, is daarbij mooi meegenomen, maar meer ook niet. “Ik weet eigenlijk niet eens precies wie hem ondersteunen, maar dat heeft hoe dan ook de doorslag niet gegeven. Als hij geld meeneemt, is dat welkom. Het is echter niet zo dat hij een ‘bruidsschat’ mee moest nemen om een cockpit te krijgen, het is louter een mooie bonus voor het team.”

