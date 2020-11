Vader Jos wil ook sterkere teamgenoot voor Max Verstappen en heeft ook wel een voorkeur

Hoe anders had de Grand Prix van Emilia-Romagna van Max Verstappen gisteren kunnen verlopen als hij een teamgenoot had gehad die Lewis Hamilton onder de druk kunnen zetten? Vader Jos Verstappen vraagt het zich en is niet tevreden over de ruggensteun die zoon Max krijgt momenteel maar heeft wel een idee wie daar wel voor zou kunnen zorgen.

Verstappen passeerde vanaf de derde startplek meteen Lewis Hamilton en reed daarna rondenlang in de Mercedes-sandwich. Koploper Valtteri Bottas had op dat moment schade maar was snel genoeg om Verstappen achter zich te laten, het bleek voor Lewis Hamilton een kwestie van afwachten tot Verstappen stopte. Deze probeerde met een undercut Bottas te verrassen maar dat mislukte, de Fin kwam een ronde later binnen en bleef Verstappen voor.

Hamilton pushte ondertussen hard door en kwam, ook geholpen door een Virtual Safety Car, ruim voor de twee de baan op na zijn stop. Goed, Verstappen viel uiteindelijk uit door klapband maar had tot dat moment een goede wingman kunnen gebruiken, vindt ook vader Jos. “Op dit moment vind ik het niet goed genoeg gaan, Max heeft een sterke teamgenoot nodig”, zegt de oud-coureur in het Ziggo-programma Peptalk. “Dan was deze race ook anders verlopen. Als die teamgenoot achter Hamilton had gezeten, had deze eerder naar binnen kunnen komen waardoor Hamilton ook naar binnen had gemoeten. Dan waren de kaarten toch anders geschud.”

Senior heeft wel een idee



Het is al weken speculeren troef in de paddock, Alex Albon lijkt niet te gaan voldoen aan het ultimatum dat hem door de teamleiding is gesteld. Ook op Imola kende Albon weer een rommelig weekend en spinde hij in de slotfase terwijl er toch een flink aantal punten voor het grijpen leek. Hij eindigde de race daardoor als 15e en laatste. Horner heeft al aangegeven dat mocht Albon het niet gaan redden, Red Bull buiten de eigen talentenpoule zal gaan kijken. Met andere woorden: Nico Hülkenberg en Sergio Perez zijn volgens de tam-tam de voornaamste kandidaten.

“Het is belangrijk dat er een hele goede teamgenoot naast Max komt”, stelt Verstappen sr. “We weten allemaal dat het gaat tussen Albon, Perez en Hülkenberg, één van die drie zal het gaan worden.” Of Verstappen zelf een voorkeur heeft, wordt hem gevraagd: “Ik heb dezelfde voorkeur als Max!”. Hülkenberg dus.

