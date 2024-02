Na zijn dubbelslag in Azerbeidzjan repte Sergio Pérez ruim een jaar geleden openlijk van de wereldtitel Formule 1. De rest is bekend: Max Verstappen deed hem daarna volledig verbleken. Maar de Mexicaan geeft zijn jongensdroom niet op; Pérez hervond zich deze winter. “Er ligt een geweldige kans.”

WINTERTEST, DAG 1: VOLG HIER ALLE UPDATES

Na de superieure campagne van 2023 waarin Red Bulls RB19 slechts één keer niet won (Singapore), is de uitdager van het nieuwe seizoen vanzelfsprekend de machine waar iedereen naar kijkt. In de eerste vier testuren was de RB20 met Max Verstappen achter het stuur al sneller dan een jaar geleden. “Maar het is nog veel te vroeg om te zeggen hoe snel de nieuwe auto is in vergelijking met de anderen”, nuanceert Pérez. “Rondetijden hier zeggen nog helemaal niets, we moeten eerst maar even afwachten hoe de progressie zal zijn.”

Toch lijkt het erop dat Red Bull ook in 2024 de gejaagde zal zijn. Adrian Newey heeft met enkele nieuwe, opmerkelijke vondsten een volgend meesterontwerp gecreëerd. Althans, zo is de eerste indruk. En dus liggen er, gelooft Pérez, ook voor hem en met een drievoudig wereldkampioen als teamgenoot kansen.

“Ik heb in de winter een goede voorbereiding gehad”, beweert de Mexicaan. “Die was echt zo voorbij. Vanaf nu, hier in Bahrein, zal alles snel en hectisch worden. Maar er ligt dit seizoen wel een geweldige kans”, zo zegt hij met een knipoog naar de RB20. “Vorig jaar had ik een goede seizoenstart, maar ontbrak de consistentie. Ik hoop nu op een stabieler jaar.”

Mis ‘m niet: onze FORMULE 1 Seizoengids 2024 met voorbeschouwingen, achtergronden, interviews, alle cijfers en data en nog véél meer: 116 pagina’s dik! Vanaf dinsdag in de winkel of bestel ‘m hieronder: