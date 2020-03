Verstappen niet bang voor coronavirus: ‘Ik probeer afstand te houden’

“Afstand houden, handen wassen. Eigenlijk wat ze overal zeggen.” Dat is het advies dat Max Verstappen vanuit zijn team Red Bull en de Formule 1 heeft meegekregen over het vermijden van het coronavirus. “Ik doe wat me verteld wordt, dat lijkt me nu het beste.”

Tijdens zijn gesprekje met de media houdt Verstappen letterlijk afstand: zijn team Red Bull heeft een klein partytentje opgezet, afgezet met lint. Vanaf een meter of twee worden hem op noodgedwongen luide toon vragen gesteld, antwoord geven gaat met een microfoon.

Het merendeel van de vragen – het laat zich raden – gaat natuurlijk over het coronavirus. “Het is uiteraard niet geweldig, wat er nu gebeurt, maar je probeert je aan de richtlijnen te houden”, zegt de Nederlander over de situatie. “Ik doe wat me verteld wordt, dat lijkt me nu het beste.”

Het advies aan Verstappen komt natuurlijk van zijn team Red Bull, maar ook vanuit de Formule 1 en autosportbond FIA. “Daar vertrouw je op.” Het gaat om veelgehoord advies. “Afstand houden, handen wassen, eigenlijk wat ze overal zeggen.”

‘Hoop dat alles doorgaat’

Veel impact op het werk met het team heeft het niet, zegt hij. “De interactie met de fans is wel een stuk minder.” De organisatie in Melbourne schrapte bijvoorbeeld al handtekeningensessies, en heeft fans verboden coureurs aan te klampen voor selfies.

“Ik hoop dat ze dat begrijpen”, zegt Verstappen over de maatregelen. “Het is jammer, maar uiteindelijk is het ook voor de fans het beste.” Of het wel verantwoord is dat de Formule 1 naar Australië is gekomen om te racen? “Ik ben niet degene die beslist, of om dat te zeggen. De tijd zal het uitwijzen.”

De tijd moet ook uitwijzen hoe het na Australië verdergaat, met de races in Bahrein en Vietnam. “Ik probeer daar niet te veel aan te denken”, neemt Verstappen nu figuurlijk afstand van dat gespeculeer. “Ik hoop dat alles doorgaat, maar het hangt af van wat er besloten wordt. Wat de overheden beslissen.”

