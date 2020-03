Uur van de waarheid nadert voor Haas: ‘Weten snel of er teamleden besmet zijn’

Haas weet binnen enkele uren of er teamleden besmet zijn met het coronavirus. De Amerikaanse renstal is een van de teams waarvan teamleden in zelfquarantaine zitten uit vrees voor een mogelijke besmetting met het coronavirus. Het team verwacht vandaag de uitslag van het medische onderzoek. “Tot dan weet ik ook niets, en ik wil niet speculeren”, aldus teambaas Steiner.

Teamleden van Haas en McLaren zitten momenteel al enkele dagen in quarantaine uit voorzorg voor een mogelijke besmetting met het coronavirus. “Later vandaag ontvangen we de resultaten van de onderzoeken”, opent Haas-teambaas Günther Steiner zijn persmoment. “Tot dan weet ik ook niets, en ik wil niet speculeren. Hopelijk zijn de resultaten negatief.”

Lees ook: Gaat de GP van Australië door? 3 scenario’s (en 5 vragen) over het coronavirus in de F1

Wat er gebeurt als een van de teamleden positief test is voorlopig onduidelijk. “In de racewereld vinden we altijd oplossingen. Maar er moet eerst een probleem zijn alvorens we een oplossing kunnen zoeken.” Volgens Steiner zijn de gevolgen voorlopig beperkt, al is het coronavirus natuurlijk groter dan de Formule 1. “De wereld zit in een moeilijke situatie momenteel. Wij denken natuurlijk aan ‘onze wereld’, maar er zijn grotere problemen.”

Hogere autoriteiten

Steiner heeft zijn mening over de manier van handelen van de FIA en FOM. “De situatie verandert zo snel. Niemand heeft controle over de zaak. We moeten zelf maatregelen nemen, niemand moet ons zeggen wat te doen. Iedereen moet doen wat best is voor zichzelf en de gemeenschap.” Of de GP van Australië al dan niet moet doorgaan, ligt volgens Steiner niet in de handen van de FOM. “Er zijn hogere autoriteiten die daarover beslissen.” Hij doelt daarmee op de Wereldgezondheidorganisatie en de autoriteiten in Australië.

Lees ook: Verstappen niet bang voor coronavirus: ‘Ik probeer afstand te houden’